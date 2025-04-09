В Челябинске закроют движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район

Временно закрывается движение трамваев в Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска. На улице Горького с 23 часов 11 апреля начинается капитальный ремонт путей, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Работы будут проходить на участке Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина. В связи с этим маршруты трамваев №15, №18 и №22 сократятся. Конечной остановкой станет «Депо №1».

Кроме того, из-за ремонта трамвайных путей на улице Горького будет ограничат движение автомобилей. Срок окончания работы не уточняется. Согласно данным сайта госзакупок, подрядчику необходимо их выполнить до 15 октября 2025 года.