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В Челябинске закроют движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район

Временно закрывается движение трамваев в Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска. На улице Горького с 23 часов 11 апреля начинается капитальный ремонт путей, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Работы будут проходить на участке Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина. В связи с этим маршруты трамваев №15, №18 и №22 сократятся. Конечной остановкой станет «Депо №1».

Кроме того, из-за ремонта трамвайных путей на улице Горького будет ограничат движение автомобилей. Срок окончания работы не уточняется. Согласно данным сайта госзакупок, подрядчику необходимо их выполнить до 15 октября 2025 года.

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