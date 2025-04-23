Воткинца осудили за рубку деревьев в городском лесу на 500 тысяч рублей

60-летнему воткинцу вынесли приговор за незаконную рубку лесных насаждений и кражу (ст. 260, ст. 158 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воткинский райсуд установил, что весной 2024-го обвиняемый без разрешения вырубил деревья (ель и березу) в особо охраняемом лесном массиве в городе, уничтожив 14,61 куб. м леса. Также он тайно похитил 19,4 куб. м сухостойных деревьев. Ущерб городу составил более 500 тыс. руб.

Фигурант признался в содеянном и полностью возместил ущерб. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. У подсудимого конфисковали две бензопилы, трактор и автомобиль «Урал».