Ставропольские питомники в 2025 году вырастят 4 млн саженцев

Ставропольские питомниководы планируют вырастить более 4 млн саженцев яблонь и других фруктовых деревьев в 2025 году. На развитие садоводства в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» в текущем году направлено свыше 697 млн руб., сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Выращенные в регионе саженцы станут новыми современными садами и на Ставрополье, и в других регионах России, и за пределами нашей страны»,— отметил в своем Telegram-канале Владимир Владимиров.

Государство компенсирует сельхозпроизводителям часть затрат на закладку многолетних насаждений, уход за ними, монтаж противоградовой сетки и шпалер. Координацией этого направления занимается министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

Николай Аксенов