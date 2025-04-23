В Ставрополе заключили 255 социальных контрактов на 70 млн рублей

С начала 2025 года в Ставрополе заключили 255 социальных контрактов на сумму почти 70 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это значит, что 255 семей или одиноко проживающих горожан краевого центра смогут выйти из кризиса по одному из направлений программы социальной адаптации. Программа предлагает открыть ИП, оформить самозанятость, в том числе на ведение личного подсобного хозяйства, найти работу, пойти учиться или иные мероприятия для выхода из сложного положения»,— прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Из общего числа получателей финансовой поддержки 180 человек направили средства на открытие собственного бизнеса, 31 гражданин будет использовать финансы до момента трудоустройства, а 44 ставропольцам выделенные деньги помогут справиться с трудной жизненной ситуацией.

Размер выплат по социальным контрактам различается в зависимости от выбранного направления: от единовременной выплаты в 30 тыс. руб. на обучение до 250 тыс. руб. на ведение личного подсобного хозяйства и 350 тыс. руб. на предпринимательскую деятельность.

После оформления договора получатель обязан ежемесячно отчитываться о реализации запланированных мероприятий. В мае такие отчеты принимаются 5, 6, 7, 12 и 13 числа.

Николай Аксенов