Четыре человека пострадали в тройном ДТП в Грачевском округе

В Грачевском округе произошло тройное ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух подростков. Авария случилась 2 км автодороги Михайловск-Казинка-Грачевка, сообщает Госавтоинспекция Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Водитель автомобиля Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с "Ладой Ларгус", двигавшейся по главной дороге. После этого произошло столкновение с "Ладой Приорой", выполнявшей левый поворот»,— рассказал начальник отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России Андрей Снимщиков.

В Грачевскую больницу доставили четверых пострадавших: 31-летнюю женщину за рулем Hyundai и трех пассажиров в возрасте 41 года, 15 и 16 лет.

Управлявшая Hyundai женщина имеет водительский стаж около 11 лет и не является систематическим нарушителем правил дорожного движения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Николай Аксенов