В акватории морского порта Новороссийска пройдут военные учения 23 апреля

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут сегодня, 23 апреля, в акватории морского порта военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Учения запланированы в период с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00. Во время проведения учений будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены практические стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева