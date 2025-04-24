Краевое учреждение требует 41 тыс. рублей с крайсовпрофа по делу об отравлении детей на цирковом фестивале

Краевое госучреждение «Центр по реализации проектов в сфере культуры» (ЦРП) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 41 тыс. руб. с Пермского краевого совета профсоюзов. Иск к производству пока не принят, свидетельствует картотека суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Прикамье», судебный спор связан с массовым отравлением в столовой гостиницы «Профсоюзная» (принадлежит крайсовпрофу) участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в октябре 2023 года.

«ЦРП в судебном порядке решает разногласия, возникшие с гостиницей "Профсоюзная", которая организовывала размещение и питание участников фестиваля»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в краевом минкульте.

В крайсовпрофе «Ъ-Прикамье» заявили, что суд нарушений в их действиях не устанавливал. «Причинно-следственная связь между заболеванием детей и нашими услугами не доказана»,— пояснил представитель профсоюза Андрей Мизюкин.

Напомним, что 25 октября 2023 года группа детей в возрасте от 8 до 17 лет, участвовавших в фестивале, проживала в гостинице на ул. Мира в Перми. 15 человек с симптомами норовирусной инфекции госпитализировали в состоянии средней тяжести. Организатор мероприятия отменил гала-концерт.