Третий российский аэропорт приостановил работу

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Нижнекамска. Он приостановил работу с 8:00 по мск, сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Это уже третий аэропорт в России, который с утра, 23 апреля, приостановил работу. С 7:30 по мск аналогичные ограничения действуют в аэропортах Казани и Ульяновска.

Как правило, такие ограничения вводят из-за опасности атаки беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над семью российскими регионами сбили 11 беспилотников.