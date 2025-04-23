Число внесудебных банкротств граждан в Новосибирской области выросло на 33%

В первом квартале 2025 года в Новосибирской области на 33% выросло количество сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. За этот период подано 424 заявления, посчитали эксперты «Федресурса». Также внесудебная процедура банкротств набирает обороты в Кемеровской области 24,5% (год к году), Алтайском крае на 21,9%, Омской и Иркутской областях на 21,8% и 18,3%, Красноярском крае на 6,1%.

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«Рост поданных гражданами в МФЦ заявлений для прохождения внесудебного банкротства вызван позитивными изменениями в законодательстве, которые сделали эту процедуру намного удобнее для граждан», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Стремительный рост числа внесудебных банкротств начался в ноябре 2023 года, после смягчения критериев допуска граждан к этой процедуре. Тогда был расширен диапазон долга, при существовании которого граждане могут инициировать упрощенную процедуру несостоятельности. Сегодня он составляет от 25 тыс. руб. до 1 млн руб. (ранее 50 тыс. - 500 тыс. руб.). Кроме этого, доступ к банкротству без суда получили пенсионеры и получатели социальных выплат, которые ранее не могли им воспользоваться из-за наличия регулярных платежей от государства.

Лолита Белова