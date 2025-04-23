В Сириусе пройдет чемпионат России по тхэквондо с участием 2 тысяч спортсменов

Сириус готовится принять крупнейшие всероссийские соревнования по тхэквондо ГТФ с участием более 2 тыс. спортсменов из 63 регионов. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Спортсмены старше 10 лет покажут свои навыки в разных возрастных категориях. Параллельно будут проходить соревнования для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Состязания будут проводиться в индивидуальных и командных дисциплинах. Турнир в Сириусе станет отбором для российских тхэквондистов на чемпионат и первенство мира, которые состоятся в июле в ОАЭ.

Церемония открытия турнира запланирована на 25 апреля в 13:00. С 25 по 29 апреля с 9:00 будут проходить соревнования. В субботу, 26 апреля, выступят спортсмены с особенностями здоровья.

Соревнования пройдут в комплексе «Сириус Арена». Вход для зрителей свободный, но необходимы бесплатные электронные билеты. Для каждого дня соревнований требуется отдельный билет: на 25, 26, 27, 28 и 29 апреля.

Мария Удовик