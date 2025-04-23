Cosmos Hotel Group возьмет в управление три апарт-отеля в Крыму

Cosmos Hotel Group (CHG) приступает к управлению тремя объектами в Крыму с общим фондом более 1,8 тыс. номеров, пишет «Ъ». Их строительством занимается ГК «Квартал». Представители CHG уточнили, что объекты будут функционировать под брендом Cosmos Stay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценке управляющего партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, средняя стоимость строительства одного номера в настоящее время достигает 15 млн руб. Таким образом, реализация всего проекта потребует вложений в размере 22,5–27 млрд руб.

Первый апарт-комплекс на 197 номеров откроется в Евпатории в мае 2026 года, сообщили в ГК «Квартал». Строительство второго отеля на 450 номеров в том же городе планируется начать в первом квартале 2026 года. Самый масштабный объект на 1,2 тыс. номеров возведут в поселке Новофедоровка Сакского района, однако сроки его строительства пока не определены.

В ГК «Квартал» отметили, что запуск новых проектов связан с увеличением туристического потока в Крым.