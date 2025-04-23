Cosmos Hotel Group возьмет в управление три апарт-отеля в Крыму
Cosmos Hotel Group (CHG) приступает к управлению тремя объектами в Крыму с общим фондом более 1,8 тыс. номеров, пишет «Ъ». Их строительством занимается ГК «Квартал». Представители CHG уточнили, что объекты будут функционировать под брендом Cosmos Stay.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По оценке управляющего партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, средняя стоимость строительства одного номера в настоящее время достигает 15 млн руб. Таким образом, реализация всего проекта потребует вложений в размере 22,5–27 млрд руб.
Первый апарт-комплекс на 197 номеров откроется в Евпатории в мае 2026 года, сообщили в ГК «Квартал». Строительство второго отеля на 450 номеров в том же городе планируется начать в первом квартале 2026 года. Самый масштабный объект на 1,2 тыс. номеров возведут в поселке Новофедоровка Сакского района, однако сроки его строительства пока не определены.
В ГК «Квартал» отметили, что запуск новых проектов связан с увеличением туристического потока в Крым.
CHG — один из крупнейших российских гостиничных операторов. Группа контролируется структурами АФК «Система». Выручка CHG в 2024 году составила 17,4 млрд руб. (+ 47% год к году).
ГК «Квартал» занимается реализацией жилых проектов в Крыму. Основным владельцем компании, согласно «СПАРК-Интерфакс», является Татьяна Казначеева. Ранее учредителями были Игорь и Раиса Анацкие.