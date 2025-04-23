Самолет Utair доставил пассажиров в Сочи после вынужденной посадки в Минводах

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, прибыл в пункт назначения вечером 22 апреля после вынужденной посадки в Минеральных Водах. Причиной отклонения от маршрута стали неблагоприятные погодные условия в сочинском аэропорту, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Борт смог вылететь из Минеральных Вод в Сочи только в 18:16 по московскому времени. На борту находились 79 пассажиров. Остальные 90 человек приняли решение продолжить путь до курорта самостоятельно.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажиры рейса Azur Air из Сочи в Пхукет провели в ожидании вылета более 37 часов. Тогда в авиакомпании пояснили, что взлет широкофюзеляжного лайнера оказался небезопасным из-за сильного попутного ветра.

Мария Удовик