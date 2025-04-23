В Казани за сутки произошло 175 ДТП

22 апреля в Казани было зарегистрировано 175 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

88 происшествий оформлено в центрах оформления ДТП, 26 — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

В 2 ДТП пострадали 2 человека, погибших нет.

Также за сутки задержали 8 водителей в состоянии опьянения и 2 человека, управлявших транспортом без прав. 10 граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева