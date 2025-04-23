Денис Паслер и министр Сергей Кравцов обсудили новые кластеры в колледжах Урала

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр просвещения России Сергей Кравцов обсудили создание кластеров в рамках проекта «Профессионалитет» в колледжах и техникумах. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Встреча прошла 22 апреля. Министерство одобрило семь заявок на финансирование кластеров в колледжах и техникумах, включая новые отрасли, в 2026 году. Ранее они не были представлены в регионе.

Новыми участниками проекта стали следующие учреждения среднего профессионального образования (СПО):

Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых (машиностроение, металлургия);

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж (транспортная отрасль, железнодорожный транспорт);

Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (строительная отрасль);

Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова (радиоэлектроника);

Екатеринбургский энергетический техникум (топливно-энергетический комплекс, атомная отрасль);

Областной техникум дизайна и сервиса (легкая промышленность);

Асбестовский политехникум (горнодобывающая отрасль).

Средний Урал одним из первых присоединился к проекту «Профессионалитет» в 2022 году. На базе местных колледжей уже создано 12 кластеров, а в этом году будет открыт 13 кластер по атомной отрасли в Новоуральске.

Ранее Господин Паслер поручил усилить работу по привлечению федеральных средств для создания образовательных кластеров и ремонта колледжей в рамках проекта «Профессионалитет». В этом году Свердловская область получила 100 млн руб. на создание нового кластера атомной отрасли в Новоуральске и 90 млн руб. на ремонт общежития в Кировграде.

Ирина Пичурина