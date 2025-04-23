Денис Паслер и министр Сергей Кравцов обсудили новые кластеры в колледжах Урала
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и министр просвещения России Сергей Кравцов обсудили создание кластеров в рамках проекта «Профессионалитет» в колледжах и техникумах. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Встреча прошла 22 апреля. Министерство одобрило семь заявок на финансирование кластеров в колледжах и техникумах, включая новые отрасли, в 2026 году. Ранее они не были представлены в регионе.
Новыми участниками проекта стали следующие учреждения среднего профессионального образования (СПО):
- Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых (машиностроение, металлургия);
- Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж (транспортная отрасль, железнодорожный транспорт);
- Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (строительная отрасль);
- Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова (радиоэлектроника);
- Екатеринбургский энергетический техникум (топливно-энергетический комплекс, атомная отрасль);
- Областной техникум дизайна и сервиса (легкая промышленность);
- Асбестовский политехникум (горнодобывающая отрасль).
Средний Урал одним из первых присоединился к проекту «Профессионалитет» в 2022 году. На базе местных колледжей уже создано 12 кластеров, а в этом году будет открыт 13 кластер по атомной отрасли в Новоуральске.
Ранее Господин Паслер поручил усилить работу по привлечению федеральных средств для создания образовательных кластеров и ремонта колледжей в рамках проекта «Профессионалитет». В этом году Свердловская область получила 100 млн руб. на создание нового кластера атомной отрасли в Новоуральске и 90 млн руб. на ремонт общежития в Кировграде.