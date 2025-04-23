Сочи поделил первое место в топе направлений для занятий фитнесом

В апреле Сочи и Санкт-Петербург заняли первое место в рейтинге популярных направлений для занятий фитнесом. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт и культурная столица собрали по 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для занятий фитнесом в апреле заняла Москва. Столица России собрала 6% бронирований. В Москве путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Третье место в топе популярных направлений для занятий фитнесом занял Краснодар, который собрал 4% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,9 тыс. руб.

В топ также вошел еще один город Краснодарского края. Геленджик занял предпоследнее место в рейтинге популярных направлений для занятий фитнесом. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик