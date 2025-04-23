Соперником «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина стало московское «Динамо»

В полуфинале Кубка Гагарина челябинский хоккейный клуб «Трактор» встретится с московским «Динамо». Матчи между командами состоятся 28 и 30 апреля на ледовой арене южноуральцев, а также 2 и 4 мая в столице.

Московский клуб «Динамо» вышел в полуфинал после победы над казанским «Ак Барсом» и счетом 4:2 в серии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Трактор» смог пройти на следующий этап плей-офф КХЛ, одолев минское «Динамо» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Счет в ней составил 4:1 в пользу челябинского клуба.