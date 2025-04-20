«Трактор» обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал четвертую победу над минской командой «Динамо» со счетом 3:1. Южноуральская команда вышла в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина.

Матч состоялся 20 апреля в Челябинске. Первые два периода закончились со счетом 0:0. В третьем периоде из «Трактора» голы забили Виталий Кравцов, оформивший дубль, и Арсений Коромыслов. В составе «Динамо» отличился Илья Усов.

В результате матча «Трактор» завершил серию 1/4 финала плей-офф КХЛ со счетом 4:1 в свою пользу. Команда также стала первым полуфиналистом Кубка Гагарина.