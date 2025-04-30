«Переток мощности из Ростовской области в Краснодарский край достигает 2700 МВт»

Ростовская область на протяжении многих лет демонстрирует устойчивый рост энергопотребления. По данным регионального министерства промышленности и энергетики, за последние пять лет мощность генерации на Дону выросла на 6,5%, а потребление энергии — на 8%. На сегодня установленная мощность всех электростанций области составляет порядка 8000 МВт. О том, что же сегодня является основным источником электроэнергии, как развивается альтернативная энергетика и кому избыточный регион помогает с ресурсом, GUIDE рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев

Фото: Пресс-служба министерства промышленности и энергетики Ростовской области

GUIDE: Обеспечивает ли сегодня Ростовская область себя электроэнергией?

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ: Ростовская область входит в число регионов России с широко диверсифицированным производством электроэнергии. В области есть атомная, газовая, тепло-, гидро- и ветрогенерация. По типам электростанций энергосистемы Ростовской области наиболее крупный объект генерации — Ростовская АЭС. Электрическая мощность ее четырех действующих энергоблоков составляет 4,071 ГВт. Кроме того, важнейшие объекты энергетики региона — тепловые электростанции (совокупная энергетическая мощность — 2,938 ГВт), гидроэлектростанции (0,211 ГВт), а также возобновляемые источники энергии 0,61 ГВт. Так, суммарная выработка электроэнергии за 2024 год (по данным системного оператора) составила 46,7 млрд кВт•ч, что соответствует уровню 2023 года (99%), суммарное потребление увеличено на 2%, до 20,0 млрд кВт•ч.

Атомная энергетика обеспечивает 52% всего выработанного ресурса в энергосистеме Ростовской области. Тепловые станции обеспечивают 37% производства электроэнергии, доля ветроэнергетики — 8%. Гидроэлектростанции вырабатывают 3% энергоресурса.

G: Как в Ростовской области обстоят дела с возобновляемыми источниками электроэнергии?

А. С.: Наш регион — в числе лидирующих субъектов Российской Федерации в комплексном рейтинге в области возобновляемых источников энергии. Ростовская область, учитывая ее географическое положение, характеризуется большим потенциалом развития возобновляемой энергетики.

G: Транслирует ли Ростовская область электроэнергию в другие регионы?

А. С.: Энергосистема Ростовской области избыточна по мощности более чем двукратно (7,83 ГВт) и имеет электрические связи с энергосистемами соседних регионов. В частности, наш регион поставляет электроэнергию в Волгоградскую область, на Донбасс, в Ставропольский край, в республики Калмыкия и Адыгея, а также в Краснодарский край. Для примера: переток мощности из Ростовской области в Краснодарский край достигает 2700 МВт.

Энергетика Ростовской области в цифрах 12,3 тыс. км линий электропередачи напряжением 110–500 кВ функционируют в ростовской энергосистеме

напряжением 110–500 кВ функционируют в ростовской энергосистеме 2 подстанции напряжением 500 кВ

напряжением 500 кВ 27 подстанций напряжением 220 кВ

напряжением 220 кВ 318 подстанций напряжением 110 кВ

напряжением 110 кВ 19 148,4 МВА суммарная установленная мощность трансформаторов напряжением 110–500 кВ на этих подстанциях

G: Какие перспективные инвестиционные проекты реализует правительство Ростовской области в сфере энергетики? Каков объем инвестпроектов в денежном выражении?

А. С.: Министерство энергетики РФ поддержало инициативу правительства Ростовской области о развитии на территории региона энергетических мощностей. В схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы включено порядка 20 объектов, в том числе реконструкция ПС 500 «Ростовская», ПС 500 «Шахты», строительство новой подстанции «Левенцовская» для Ростовской агломерации. Это позволит обеспечить электроэнергией как новые жилые микрорайоны, так и развивающиеся промышленные предприятия.

В регионе успешно функционируют шесть ветропарков. Это, повторюсь, около 8% от общей генерации области. Электроэнергия от ветропарков поступает на оптовый рынок. Объем инвестиций в строительство ветропарков составил более 60 млрд руб.

G: Какая ведется работа по поддержанию объектов энергетики в рабочем состоянии накануне высокого потребительского сезона?

А. С.: Ростовская область вошла в перечень субъектов РФ, для которых разрабатываются программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса (ППН). Минэнерго России поддержало инициативу реализации на территории Ростовской области ППН на 2025–2029 годы с финансированием приоритетных мероприятий из федерального бюджета и долевого участия области. 22 февраля 2025 года ППН утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В прошлом году было подписано соглашение между правительством области и компанией «Россети Юг» — «Ростовэнерго», которое позволило начать обновление энергетической инфраструктуры региона уже на 97 объектах в десяти районах области, где проблемы с электроснабжением стоят наиболее остро. К 2030 году планируется обновить свыше 350 км электросетей и около 100 трансформаторных подстанций.

В Ростовской области эксплуатируются шесть ветропарков суммарной установленной мощностью 610 МВт «Марченковская ВЭС» мощностью 120 МВт

мощностью 120 МВт «Сулинская ВЭС» мощностью 100 МВт

мощностью 100 МВт «Каменская ВЭС» мощностью 100 МВт

мощностью 100 МВт «Гуковская ВЭС» мощностью 100 МВт

мощностью 100 МВт «Казачья ВЭС» мощностью 100 МВт

мощностью 100 МВт «Азовская ВЭС» мощностью 90 МВт

G: Каковы перспективы развития Ростовской области в сфере энергетики?

А. С.: Потенциал развития Ростовской области в направлении ветрогенерации не исчерпан. Региональное минпромэнерго продолжает взаимодействовать с крупнейшими энергетическими компаниями, которые имеют выигранные договоры на поставку мощности в энергосистему России, в соответствии с которыми и устанавливаются границы стоимости строительства объектов возобновляемой энергетики.

При этом у подразделения госкорпорации «Росатом» — «ВетроОГК-2» в работе проект создания ветропарка на 100 МВт в Морозовском районе Ростовской области. Уже завершен ветромониторинг и идет подготовка к проектированию с вводом в 2026 году. Компания «Форвард энерго» (бывший «Фортум») прорабатывает вопрос строительства новых ветропарков в Белокалитвинском районе, где проведены ветроизмерения. Ведутся переговоры с собственниками земельных участков и в Кагальницком районе (по 300 МВт каждый) со сроком реализации в 2027 и 2029 годах. Сопровождение проектов осуществляется в рамках рабочей группы по возобновляемой энергетике в областном правительстве.

G: Как в Ростовской области обстоят дела с зарядной инфраструктурой для электромобилей?

А. С.: В Ростовской области реализуется пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В регионе функционируют более 50 зарядных станций для электромобилей разного уровня мощности. В рамках пилотного проекта в 2022 году были введены в эксплуатацию четыре быстрые электрозаправочные станции на федеральной трассе М-4 «Дон». В 2023 году было введено 11 быстрых ЭЗС. В 2024 году все три запланированные ЭЗС построены и введены в эксплуатацию.

G: Какая работа ведется по соблюдению баланса экологии и производства электроэнергии в регионе?

А. С.: Ростов-на-Дону и Новочеркасск включены в перечень 29 городов России, участвующих в эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объектами энергетики, негативно влияющими на окружающую среду. Перечень сформирован в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», направленного на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих атмосферу веществ. В свою очередь, министерство промышленности и энергетики области совместно с тепловыми электростанциями, функционирующими на территории региона, прорабатывает возможность реализации предприятиями энергетики мероприятий проекта.

Беседовал Дмитрий Михеенко