«Переток мощности из Ростовской области в Краснодарский край достигает 2700 МВт»
Глава донского минпромэнерго Андрей Савельев — об энергопрофиците области и альтернативных генерациях
Ростовская область на протяжении многих лет демонстрирует устойчивый рост энергопотребления. По данным регионального министерства промышленности и энергетики, за последние пять лет мощность генерации на Дону выросла на 6,5%, а потребление энергии — на 8%. На сегодня установленная мощность всех электростанций области составляет порядка 8000 МВт. О том, что же сегодня является основным источником электроэнергии, как развивается альтернативная энергетика и кому избыточный регион помогает с ресурсом, GUIDE рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
GUIDE: Обеспечивает ли сегодня Ростовская область себя электроэнергией?
АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ: Ростовская область входит в число регионов России с широко диверсифицированным производством электроэнергии. В области есть атомная, газовая, тепло-, гидро- и ветрогенерация. По типам электростанций энергосистемы Ростовской области наиболее крупный объект генерации — Ростовская АЭС. Электрическая мощность ее четырех действующих энергоблоков составляет 4,071 ГВт. Кроме того, важнейшие объекты энергетики региона — тепловые электростанции (совокупная энергетическая мощность — 2,938 ГВт), гидроэлектростанции (0,211 ГВт), а также возобновляемые источники энергии 0,61 ГВт. Так, суммарная выработка электроэнергии за 2024 год (по данным системного оператора) составила 46,7 млрд кВт•ч, что соответствует уровню 2023 года (99%), суммарное потребление увеличено на 2%, до 20,0 млрд кВт•ч.
Атомная энергетика обеспечивает 52% всего выработанного ресурса в энергосистеме Ростовской области. Тепловые станции обеспечивают 37% производства электроэнергии, доля ветроэнергетики — 8%. Гидроэлектростанции вырабатывают 3% энергоресурса.
G: Как в Ростовской области обстоят дела с возобновляемыми источниками электроэнергии?
А. С.: Наш регион — в числе лидирующих субъектов Российской Федерации в комплексном рейтинге в области возобновляемых источников энергии. Ростовская область, учитывая ее географическое положение, характеризуется большим потенциалом развития возобновляемой энергетики.
G: Транслирует ли Ростовская область электроэнергию в другие регионы?
А. С.: Энергосистема Ростовской области избыточна по мощности более чем двукратно (7,83 ГВт) и имеет электрические связи с энергосистемами соседних регионов. В частности, наш регион поставляет электроэнергию в Волгоградскую область, на Донбасс, в Ставропольский край, в республики Калмыкия и Адыгея, а также в Краснодарский край. Для примера: переток мощности из Ростовской области в Краснодарский край достигает 2700 МВт.
Энергетика Ростовской области в цифрах
- 12,3 тыс. км линий электропередачи напряжением 110–500 кВ функционируют в ростовской энергосистеме
- 2 подстанции напряжением 500 кВ
- 27 подстанций напряжением 220 кВ
- 318 подстанций напряжением 110 кВ
- 19 148,4 МВА суммарная установленная мощность трансформаторов напряжением 110–500 кВ на этих подстанциях
G: Какие перспективные инвестиционные проекты реализует правительство Ростовской области в сфере энергетики? Каков объем инвестпроектов в денежном выражении?
А. С.: Министерство энергетики РФ поддержало инициативу правительства Ростовской области о развитии на территории региона энергетических мощностей. В схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы включено порядка 20 объектов, в том числе реконструкция ПС 500 «Ростовская», ПС 500 «Шахты», строительство новой подстанции «Левенцовская» для Ростовской агломерации. Это позволит обеспечить электроэнергией как новые жилые микрорайоны, так и развивающиеся промышленные предприятия.
В регионе успешно функционируют шесть ветропарков. Это, повторюсь, около 8% от общей генерации области. Электроэнергия от ветропарков поступает на оптовый рынок. Объем инвестиций в строительство ветропарков составил более 60 млрд руб.
G: Какая ведется работа по поддержанию объектов энергетики в рабочем состоянии накануне высокого потребительского сезона?
А. С.: Ростовская область вошла в перечень субъектов РФ, для которых разрабатываются программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса (ППН). Минэнерго России поддержало инициативу реализации на территории Ростовской области ППН на 2025–2029 годы с финансированием приоритетных мероприятий из федерального бюджета и долевого участия области. 22 февраля 2025 года ППН утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В прошлом году было подписано соглашение между правительством области и компанией «Россети Юг» — «Ростовэнерго», которое позволило начать обновление энергетической инфраструктуры региона уже на 97 объектах в десяти районах области, где проблемы с электроснабжением стоят наиболее остро. К 2030 году планируется обновить свыше 350 км электросетей и около 100 трансформаторных подстанций.
В Ростовской области эксплуатируются шесть ветропарков суммарной установленной мощностью 610 МВт
- «Марченковская ВЭС» мощностью 120 МВт
- «Сулинская ВЭС» мощностью 100 МВт
- «Каменская ВЭС» мощностью 100 МВт
- «Гуковская ВЭС» мощностью 100 МВт
- «Казачья ВЭС» мощностью 100 МВт
- «Азовская ВЭС» мощностью 90 МВт
G: Каковы перспективы развития Ростовской области в сфере энергетики?
А. С.: Потенциал развития Ростовской области в направлении ветрогенерации не исчерпан. Региональное минпромэнерго продолжает взаимодействовать с крупнейшими энергетическими компаниями, которые имеют выигранные договоры на поставку мощности в энергосистему России, в соответствии с которыми и устанавливаются границы стоимости строительства объектов возобновляемой энергетики.
При этом у подразделения госкорпорации «Росатом» — «ВетроОГК-2» в работе проект создания ветропарка на 100 МВт в Морозовском районе Ростовской области. Уже завершен ветромониторинг и идет подготовка к проектированию с вводом в 2026 году. Компания «Форвард энерго» (бывший «Фортум») прорабатывает вопрос строительства новых ветропарков в Белокалитвинском районе, где проведены ветроизмерения. Ведутся переговоры с собственниками земельных участков и в Кагальницком районе (по 300 МВт каждый) со сроком реализации в 2027 и 2029 годах. Сопровождение проектов осуществляется в рамках рабочей группы по возобновляемой энергетике в областном правительстве.
G: Как в Ростовской области обстоят дела с зарядной инфраструктурой для электромобилей?
А. С.: В Ростовской области реализуется пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В регионе функционируют более 50 зарядных станций для электромобилей разного уровня мощности. В рамках пилотного проекта в 2022 году были введены в эксплуатацию четыре быстрые электрозаправочные станции на федеральной трассе М-4 «Дон». В 2023 году было введено 11 быстрых ЭЗС. В 2024 году все три запланированные ЭЗС построены и введены в эксплуатацию.
G: Какая работа ведется по соблюдению баланса экологии и производства электроэнергии в регионе?
А. С.: Ростов-на-Дону и Новочеркасск включены в перечень 29 городов России, участвующих в эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух объектами энергетики, негативно влияющими на окружающую среду. Перечень сформирован в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», направленного на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих атмосферу веществ. В свою очередь, министерство промышленности и энергетики области совместно с тепловыми электростанциями, функционирующими на территории региона, прорабатывает возможность реализации предприятиями энергетики мероприятий проекта.