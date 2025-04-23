В Енисейском пароходстве впервые провели конкурс на лучшего кока

18 апреля в Енисейском речном пароходстве прошел конкурс на лучшего судового повара 2025 года. Состязания в профессиональном мастерстве среди коков компания провела впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Участие в конкурсе приняли повара, работающие на судах различных подразделений Енисейского речного пароходства, а также его дочернего общества, Лесосибирского порта.

На первом, теоретическом этапе, повара прошли тестирование на знания технологии пищевого производства. На втором, практическом, они приготовили три конкурсных блюда по заданию шефа в кулинарной студии «Рататуй»: теплый салат с креветками, вешенками и грудинкой, бефстроганоф в сливках с белыми грибами и мини-картофелем на горячее и яблочный штрудель на десерт.

Работы конкурсантов оценивало жюри, в состав которого помимо руководителей Енисейского речного пароходства вошла Анна Анурова, преподаватель Красноярского технологического техникума пищевой промышленности. При выставлении оценок учитывалось буквально все, начиная от внешнего вида повара и состояния рабочего места в процессе приготовления пищи, до оформления подачи блюд, и, конечно же, вкусовые качества.

Как отметила преподаватель Красноярского технологического техникума пищевой промышленности Анна Анурова, повара Енисейского пароходства не только справились с заданиями, но и продемонстрировали командный дух: «Участники конкурса не только уверенно и профессионально выполняли свою работу в незнакомой обстановке, но еще и помогали друг другу, советовали, поддерживали, делились продуктами и инвентарем».

По словам Дмитрия Толстых, бренд-шефа Bellini Catering, конкурсанты показали достойный уровень: «Все повара молодцы, виден большой опыт, работают и с объемом, и со вкусом, это очень ценные специалисты, по уровню мастерства не уступающие коллегам из лучших ресторанов».

Генеральный директор Енисейского речного пароходства Ольга Ксанф подчеркнула, что специфика работы на флоте предъявляет особые требования к поварам: «Они работают в стесненных условиях, при качке во время шторма, и, имея ограниченный запас продуктов, должны ежедневно обеспечивать для экипажа полноценный и разнообразный рацион. В период навигации команды теплоходов по несколько месяцев не видят дома, и от того, насколько качественно налажено их питание, во многом зависит и самочувствие, и настроение, а значит, и результат их труда».

АО «ЕРП»