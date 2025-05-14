ЖК «ВЕНТО»: ИНГРУПП объявили старт продаж квартир в доме на Парковом

Новый жилой комплекс «ВЕНТО» от девелопера «ИНГРУПП» – это воплощение неукротимой энергии и постоянного обновления. Дом расположен в самом сердце зеленого района Перми, по проспекту Парковому, 36в.

«ВЕНТО» предлагает своим жителям динамичный и инновационный подход к жизни. Здесь каждая деталь, от продуманных планировок до современных инженерных решений, пронизана духом стремления к совершенству и свободе перемен.

• Торговые площади и паркинг с зарядкой для электромобилей на первом этаже, а две жилые секции раскинулись со 2-го по 8-й этажи

• 140 современных жилых пространств

• Срок окончания строительства: II квартал 2027 года

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«ВЕНТО» расположен в районе с развитой инфраструктурой, предлагающей все необходимое для жизни. В шаговой доступности находится Черняевский лес, где можно активно провести время и насладиться спокойными прогулками на свежем воздухе. В непосредственной близости расположены образовательные и медицинские учреждения, торговые центры.

Жизнь в ВЕНТО – это уникальное сочетание динамики городской жизни и свежести природы. Здесь резиденты находят вдохновение в каждом порыве ветра, создавая сообщество единомышленников, стремящихся к новым горизонтам.

Архитектура и благоустройство

По проекту фасады «ВЕНТО» выполнены из керамического кирпича, который формирует выразительный рельеф здания. Глубокий серо-оливковый цвет штукатурки усиливает игру света и тени, придавая фасаду сложность и многослойность. Остекленные балконы формируют узнаваемый силуэт дома, а архитектурная подсветка усиливает глубину фасадов.

Входная группа продумана до мелочей: два отдельных входа ведут в жилую часть, три – в коммерческие помещения, два – в паркинг. Каждая секция имеет свой вход, подчеркивая продуманность передвижения. Отдельный вход на стилобат со стороны улицы делает пространство еще более удобным для жителей и их гостей.

Благоустройство придомовой территории представляет собой гармонию современного минимализма и природной свободы. Вдоль входов в коммерческие и жилые секции будут созданы элегантные цветники и велопарковки, а на стилобате второго этажа выделенные зоны для жителей разных возрастов.

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Детские игровые площадки будут оборудованы с учетом возрастных особенностей и разнообразных сценариев игры. На стилобате расположены песочница с мини-экскаватором и детским столиком для игр, деревянный домик, качалки на пружине. Для более активных игр предусмотрен крупный игровой комплекс с горкой и канатными элементами, создающий пространство для развития моторики и фантазии.

Для взрослых предусмотрены зоны релаксации с гамаками, навесами со стильными сиденьями, амфитеатром и скамейками, гармонично интегрированными в зеленые композиции, а спортивная площадка оснащена современным воркаут-комплексом.

Внимание к деталям

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В доме современный минимализм сочетается с мягкими формами, натуральными текстурами и спокойными природными оттенками, формируя пространство, которое не отвлекает, а настраивает.

Лобби с дизайнерской отделкой, просторные колясочные, гостевой санузел с лапомойками для животных – все здесь продумано до мелочей, чтобы создать для резидентов должный уровень жизни.

«ВЕНТО» предлагает два варианта отделки: “White box” и «Инстайл».

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«Инстайл» – это готовый вариант минималистичной и современной отделки, которая позволит наслаждаться новым домом сразу после получения ключей.

Ламинат с фаской, белый матовый натяжной потолок, обои нейтральных оттенков, входная дверь с уплотнителем выполнена в едином стиле с межкомнатными дверями для создания целостного облика интерьера. На окнах – защита Baby safe lock и клапан приточной вентиляции “Air Box”.

Санузлы с теплым полом, полной отделкой керамической плиткой и скрытой системой коммуникаций оборудованы необходимой сантехникой, а также электрическим полотенцесушителем.

«ВЕНТО» предлагает современные инженерные решения для комфортной жизни: периметрально-горизонтальная разводка отопления, индивидуальные терморегуляторы на каждом приборе, электрические теплые полы в санузлах, шумопоглощающие трубы, видеонаблюдение, импортные лифты, оборудованные усилителями сотовой связи.

Система «Умный дом» позволит оперативно управлять системой контроля и доступа на территорию дома через мобильное приложение.

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В доме предусмотрены гибкие планировки, адаптирующиеся под любой стиль жизни, будь то отдых, работа или встречи с друзьями. Доступны квартиры с просторными жилыми зонами, гардеробными, балконами и кухнями классического и евроформата. Узнайте больше о ЖК «ВЕНТО» на сайте или по телефону отдела продаж: +7 (342) 254-08-74.

После завершения строительства управлением домом займется сервисная компания девелопера «Рядом», которая не только помогает решать ежедневные бытовые задачи, но и создает настоящее комьюнити жильцов дома, проводит мероприятия и мастер-классы, обеспечивает высокий уровень сервиса.

Отметим, в настоящий момент девелопер «ИНГРУПП» возводит сразу шесть жилых домов, объем текущего жилищного строительства составляет более 90 тыс. кв. метров. Согласно рейтингу единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), по итогам предыдущего года девелопер «ИНГРУПП» занял 6-е место в рейтинге по объему ввода жилья в Пермском крае, поднявшись сразу на восемь позиций с 2023 года.

ООО ''СЗ''ТРЭНТА''