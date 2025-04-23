В ХМАО заболеваемость COVID-19 выросла на 33,3%

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за неделю с 14 по 20 апреля заболеваемость COVID-19 выросла на 33,3%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За этот период зафиксировано 2,4 случая коронавируса на 100 тыс. населения. Все случаи протекали в форме ОРВИ. Заболеваемость зарегистрирована в четырех муниципалитетах Югры.

Также зафиксировано 94 случая ОРВИ на 10 тыс. человек, что соответствует показателям предыдущей недели. Наибольшая заболеваемость отмечена среди детей до двух лет.

Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 23 случая на 100 тыс. населения, что на 6,5% ниже показателей предыдущей недели. Более половины заболевших — дети.

Напомним, за неделю с 7 по 13 апреля в ХМАО заболеваемость COVID-19 составила 1,8 случая на 100 тыс. населения, зарегистрировано 98 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения.

Ирина Пичурина