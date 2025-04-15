В Югре заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 5,1%

За неделю с 7 по 13 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) зарегистрировано 98 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что на 5,1% больше, чем на предыдущей неделе. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей от 3 до 6 лет, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заболеваемость COVID-19 выросла и составила 1,8 случая на 100 тыс. населения. Все зарегистрированные случаи протекали в форме ОРВИ, при этом заболевание было зафиксировано в пяти муниципалитетах Югры.

Заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась до 24,6 случаев на 100 тыс. населения, что на 5,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Среди заболевших доля детей составила 49,4%.

Мониторинг респираторных вирусов показал, что доля положительных результатов тестов на 15-й неделе составила 5,8%. Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в 3,4% случаев, риновирус — в 3,83%, РС-вирус — в 8,58%, бокавирус — в 0,93%, аденовирус — в 2,44%, парагрипп — в 0,7%. На долю вирусов гриппа пришлось 75% от всех вирусов.

Напомним, в конце марта заболеваемость коронавирусом в ХМАО выросла вдвое и составила 0,8 случая на 100 тыс. населения. Все случаи заболевания коронавирусом протекали в форме ОРВИ, они были зарегистрированы в семи муниципалитетах региона.

Ирина Пичурина