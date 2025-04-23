Астрономы НГУ зафиксировали новую комету

Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов сфотографировал комету С/2025 F2 SWAN, открытую в конце марта астрономами Владимиром Безугловым, Майклом Маттиаццо и Робом Мэтсоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НГУ / Михаил Маслов Фото: НГУ / Михаил Маслов

«Видимость кометы довольно плохая, ее сейчас видно по вечерам на высоте не более 5 градусов, по утрам немного получше — она поднимается примерно до 10 градусов. Я ее сфотографировал около 4 утра 21 апреля на высоте около 8 градусов»,— приводит пресс-служба НГУ слова Михаила Маслова. Сделать удачный кадр ученому помогло «чистое ясное небо, без дымки».

Сообщается, что небесное тело будет видно в телескоп до начала мая.

Михаил Кичанов