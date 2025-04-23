Роман Вильфанд предупредил о похолодании на юге России к концу недели

Европейскую часть России ожидает постепенное снижение температуры воздуха, которое к концу недели приведет к незначительному похолоданию и в южных регионах. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Понижение температуры постепенно и медленно будет захватывать всю европейскую территорию»,— заявил метеоролог.

По информации Романа Вильфанда, к концу недели в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму показатели термометров опустятся на 2-3 градуса ниже климатической нормы. При этом он подчеркнул: «Заморозков, конечно, там никаких не будет. Температура днем будет около плюс 20 градусов».

Лия Пацан