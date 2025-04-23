Аварийный дом на проспекте Октября в Ярославле снесут в течение месяца

В центре Ярославля начнется снос аварийного трехэтажного дома на проспекте Октября, 27. Муниципальный контракт на эти работы был заключен 21 апреля 2025 года, и подрядчик должен завершить их за 30 дней. Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prawdom.ru Фото: prawdom.ru

Исполнителем стал индивидуальный предприниматель Владимир Никитин из Москвы. Работы могут начаться уже в пятницу, 25 апреля, с разборки надземной части здания. В течение трех недель на объекте будет работать экскаватор, а затем планируется вывоз строительного мусора. За снос здания подрядчик получит 2,3 млн рублей.

Дом ранее был жилым, затем был расселен из-за аварийного состояния. Областное управление МЧС обращало внимание мэрии на бесхозные здания в городе, в которых регулярно происходят пожары. В том числе речь шла про объекты на проспекте Октября. Одно из зданий уже было снесено в прошлом году.

Антон Голицын