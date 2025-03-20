В Ярославле снесут еще один аварийный дом на проспекте Октября

В Ярославле ищут подрядчика для сноса расселенного аварийного дома по адресу проспект Октября, 27. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prawdom.ru Фото: prawdom.ru

Стоимость контракта определена в 6,2 млн руб. Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по строительству». Трехэтажное здание должно быть снесено в 30-дневный срок с момента подписания контракта. Подрядную организацию намерены выбрать 31 марта.

Ранее областное МЧС обращало внимание мэрии на бесхозные здания в городе, в которых регулярно происходят пожары. В том числе речь шла про объекты на проспекте Октября. Одно из зданий уже было снесено в прошлом году.

Алла Чижова