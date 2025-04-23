Студенту из Барды и его приятелю предъявлено обвинение в теракте

Пермский краевой суд признал законным арест студента из Барды Рустама Камакаева и его несовершеннолетнего знакомого, обвиняемых в поджоге вышки сотовой связи в Чернушке. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Поджог был совершен 25 марта 2025 года. 11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых исполнителей — второкурсника бардымского филиала ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 18-летнего Рустама Камакаева и его 17-летнего приятеля. В ходе допроса подозреваемые рассказали, что задание поджечь вышку они получили от незнакомого человека в интернете. За это им пообещали 100 тыс. руб. После того как исполнители переслали видео с поджогом заказчику, им перечислили на карту в общей сложности около 5 тыс. руб.

СУ СКР по Пермскому краю предъявило Рустаму Камакаеву и его приятелю обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.