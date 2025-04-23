Власти опровергли факт ввоза загрязненного грунта в Ростовскую область из Анапы

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области опровергло появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о ввозе новых партий грунта с нефтепродуктами из Анапы на полигон в Семикаракорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«После того как по поручению главы региона Юрия Слюсаря был наложен запрет на ввоз замазученного песка с Кубани, новых объемов до настоящего времени на площадку ООО "Южный город" не завозилось»,— заявил министр экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

По его словам, 1,8 тыс. т загрязненного песка, доставленного на полигон в январе, размещены на специально оборудованной площадке «Южного города». Территория оснащена ливневой канализацией, бетонными плитами и защитной геомембраной.

Министр также сообщил, что сейчас решается вопрос о вывозе замазученного грунта с семикаракорского полигона — такое решение принял оперативный штаб правительственной комиссии.

Лия Пацан