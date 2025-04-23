Женщина пострадала от удара БПЛА по Белгородской области

В хуторе Шаховка Волоконовского района Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на частный дом, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Женщину ранило в голову и ногу, она сама обратилась в больницу, где ей оказали помощь.

Вечером 22 апреля в Краснояружском и Ракитянском районах области объявили ракетную опасность и отменили спустя сорок минут. Позже, в три часа ночи опасность снова объявили — в Белгородском районе и Шебекинском округе. Об отбое опасности сообщили в 3:33 мск.

Минувшей ночью дроны ВСУ также сбили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Информации о разрушениях и пострадавших нет.