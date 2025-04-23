Экипаж «Шэньчжоу-19» вернется с китайской орбитальной станции 29 апреля

Команда космонавтов миссии «Шэньчжоу-19», находящихся на китайской орбитальной станции «Тяньгун», вернется на Землю 29 апреля. Об этом заявил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян. Экипаж «Шэньчжоу-19» приземлится на площадке «Дунфэн» на севере Китая.

24 апреля в 17:17 по пекинскому времени (12:17 мск) с космодрома Цзюцюань на ракете CZ-2F/G к китайской орбитальной станции запустят корабль «Шэньчжоу-20» с тремя космонавтами на борту. Стыковка с главным модулем «Тяньхэ» станции состоится через 6,5 часа после выхода «Шэньчжоу-20» на орбиту. Они пробудут в космическом пространстве до конца октября.

Запуск корабля «Шэньчжоу-19» был произведен 30 октября 2024 года в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября) с космодрома Цзюцюань.

Китайская орбитальная станция расположена на высоте 400 км и рассчитана на эксплуатацию в течение 10 лет. Она вмещает трех человек (до шести при ротации экипажей). Комплекс массой 66 т имеет Т-образную форму (с планами расширения до крестообразной), три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос. Объем отсеков — 110 куб. м. С 2022 года станция работает в штатном режиме и участвует в международных проектах.