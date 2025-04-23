NYP: число задержаний по подозрению в терроризме в США выросло на 655%

Власти США задержали 219 подозреваемых в терроризме во время массовых депортационных рейдов, проведенных с 20 января. Это число на 655% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает издание The New York Post. Среди задержанных оказался один из «самых разыскиваемых» в Индии, которого обвиняют в организации нападения с гранатой на полицейских.

Как сообщил изданию представитель Министерства внутренней безопасности, среди задержанных был гражданин Индии Харприт Сингх. Он нелегально пересек границу США из Мексики в Аризоне 27 января 2022 года и был вскоре освобожден пограничниками с назначением даты судебного разбирательства.

По информации Министерства внутренней безопасности, Харприт Сингх входит в число «самых разыскиваемых» в Индии за финансирование терроризма, вербовку и организацию нападения с использованием гранаты на полицейский участок, а также на дом экс-полицейского из Пенджаба с целью убийства и устрашения правоохранителей.

Помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила The Post, что администрация экс-президента Джо Байдена виновата в том, что Сингх оказался на свободе.