В Ульяновске женщина продала квартиру и отдала мошенникам 7 млн рублей

Следственные органы УМВД по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила во вторник полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в конце февраля жительнице Ульяновска поступил звонок от неизвестных лиц, которые представились сотрудниками ФСБ и казначейства. Они сообщили, что деньги на счету женщины «подвергаются опасности», и некие преступные лица могут перевести их «лицу, находящемуся в федеральном розыске за финансирование деятельности, направленной против безопасности государства». Мошенники убедили женщину, что для сохранения своих сбережений необходимо срочно перевести все денежные средства на некий «безопасный счет», который в реальности и являлся счетом мошенников. Потерпевшая, следуя инструкциям преступников, перевела на «безопасный счет» 4 млн 987 тыс. руб.

Через некоторое время мошенники позвонили снова и заявили потерпевшей, что преступники продали ее квартиру и на эти деньги вновь финансируют лиц, находящихся в розыске. Женщина поверила и на этот раз, в срочном порядке продала свою квартиру за 1,8 млн руб. а деньги снова перевела на счет мошенников.

Андрей Васильев, Ульяновск