В Ижевске дали названия 13 улицам в микрорайонах «Люлли» и «Воложка»

13 улиц микрорайонов «Люлли» и «Воложка», относящихся к Ижевску, получили свои названия, следует из постановления городской администрации от 22 апреля. Среди прочего в микрорайоне «Люлли» появились переулки имени историка-краеведа Олега Севрюкова и первого секретаря ижевского горкома КПСС Михаила Зыкова.

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Еще 10 улицам микрорайона «Люлли» присвоили названия Анисовая, включая одноименный проезд, Багульниковая, Аировая, Вербеновая, Лавандовая, Фиалковая, Кипрейная и одноименный переулок, а также Горчичная. В микрорайоне «Воложка» появился Юровский бульвар.