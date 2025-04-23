В Ижевске дали названия 13 улицам в микрорайонах «Люлли» и «Воложка»
13 улиц микрорайонов «Люлли» и «Воложка», относящихся к Ижевску, получили свои названия, следует из постановления городской администрации от 22 апреля. Среди прочего в микрорайоне «Люлли» появились переулки имени историка-краеведа Олега Севрюкова и первого секретаря ижевского горкома КПСС Михаила Зыкова.
1 / 3
Еще 10 улицам микрорайона «Люлли» присвоили названия Анисовая, включая одноименный проезд, Багульниковая, Аировая, Вербеновая, Лавандовая, Фиалковая, Кипрейная и одноименный переулок, а также Горчичная. В микрорайоне «Воложка» появился Юровский бульвар.