Московское «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал Кубка Гагарина

Московское «Динамо» на выезде разгромило — 6:1 — казанский «Ак Барс» в шестом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» выиграло серию до четырех побед со счетом 4:2 и впервые с сезона-2012/2013 вышло в полуфинал Кубка Гагарина.

В составе москвичей оформил хет-трик Максим Комтуа (10-я, 47-я и 55-я минуты). Также голами отметились Джордан Уил (8), Максим Джиошвили (10) и Артем Ильенко (38). Автором единственной шайбы в составе казанцев стал Митч Миллер (52).

В полуфинале «Динамо» сыграет с челябинским «Трактором». Серия стартует 28 апреля в Челябинске. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина команды встречались в четвертьфинальной стадии, «Трактор» одержал «сухую» победу в серии со счетом 4:0. Также клубы играли в финале play-off КХЛ в сезоне-2012/2013, противостояние завершилось победой москвичей — 4:2.

Таисия Орлова