NBC назвал критически важной встречу в Лондоне по Украине

На встрече европейских, американских и украинских чиновников в Лондоне 23 апреля Украина и Европа представят ответ на «перечень условий» мирного соглашения, предложенный Соединенными Штатами, пишет NBC. Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с телеканалом назвал предстоящие переговоры «критически важными».

По словам собеседника NBC, из состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова «мало что вышло». Без уверенности в том, что прогресс может быть достигнут, США не будут проводить «встречи ради встреч», сказал чиновник на условиях анонимности.

Предложение США рассматривалось на встрече с европейскими союзниками и Украиной в Париже на прошлой неделе. Как писала WSJ, в переданный Украине черновик мирного плана вошли два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства в НАТО.

Запланированная на завтра в Лондоне встреча станет продолжением переговоров. При этом на этот раз Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в обсуждениях участвовать не будут. Последний на этой неделе приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Лусине Баласян