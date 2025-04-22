Трамп в мае отправится в турне по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Подробности она не привела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Турне по Ближнему Востоку станет первой зарубежной поездкой Дональда Трампа после начала его второго президентского срока. Источник Axios сообщал, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

В 2017 году, впервые вступив в должность президента США, Дональд Трамп совершил первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию.

Лусине Баласян