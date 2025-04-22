В Черноземье 23 апреля будет тепло и сухо, от +9°С до +27°С

В среду, 23 апреля в Черноземье будет по-летнему тепло и сухо. Температура — от +9°С в темное время суток до +27°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет малооблачно. Ночью температура составит +10°C. Днем — +26°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +10°C. Днем ожидается переменная облачность, +27°C.

В Курске будет малооблачно. Ночью — +11°C. Днем — +25°C.

В Липецке — облачно с прояснениями. Ночная температура — +9°C. Дневная — +26°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, +9°C. Днем — облачно, +26°C.

В Тамбове в темное время суток прогнозируется переменная облачность, +10°С. Днем — облачно с прояснениями, +27°C.

Юрий Голубь