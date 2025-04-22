В Таиланде скончался бывший тюменский милиционер

Бывший тюменский сотрудник МВД Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда. Он долгое время работал в милиции Тюмени в 90-е годы, сообщило издание 72.ru со ссылкой на главу регионального отделения ОНФ Романа Чуйко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Чуйко, Григорий Шаров скончался в госпитале, куда его перевезли. В настоящее время решаются вопросы с правительством и страховыми компаниями Тюменской области по доставке тела в Россию. Предполагается, что за доставку тела заплатит страховая компания.

Ранее сообщалось, что Григорий Шаров впал в кому во время отдыха в Таиланде, после чего попал в больницу в Паттайе. У него закончилась страховка, а лечение стоило больших денег. Его перевели в больницу в Бангкок и готовили к перевозке в Россию. В региональном отделении ОНФ оказывали содействие семье Григория Шарова в решении вопросов, связанных с его лечением и транспортировкой в Россию.

Полина Щуцкая