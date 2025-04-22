Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Он отметил, что патриарх Кирилл вкладывает много усилий в укрепление традиционных ценностей в России.

«Святейший патриарх очень много усилий предпринимает для того, чтобы укреплять наши традиционные ценности, наши духовные начала. И всегда, когда мы встречаемся, мы вспоминаем и говорим о наших братьях по православию»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент также отметил, что западная культура основана на христианских началах. Он добавил, что в Европе остаются люди и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией.

На встрече с патриархами Владимир Путин сказал и о папе римском Франциске, который умер 21 апреля. По его словам, доброе отношение понтифика к России связано с его аргентинским происхождением. Патриарх Кирилл, в свою очередь, рассказал, что папу римского Франциска «очень сильно приперли» за теплые отношения с РПЦ. По его словам, понтифик попросил не ссорить его с Кириллом.