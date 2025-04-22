Atom и речь

На топливный рынок Перми вышла сеть автозаправок Atom Oil. Бренд, основанный в Челябинске, расширяется в пределах Уральского федерального округа и насчитывает 40 АЗС. По словам владельца ООО «Атом Ойл», решение выйти на пермский рынок связано с достаточной покупательской способностью региона. При этом в краевой столице планируется открыть еще две-три заправки. Объем инвестиций в проект не раскрывается. В Перми действуют более 15 сетей АЗС, в том числе локальных. Экс­перты полагают, что дополнительным преимуществом компании может стать внедрение в работу АЗС цифровых решений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В Свердловском районе Перми появилась первая автозаправочная станция челябинской компании Atom Oil. Как свидетельствуют данные официального сайта компании, АЗС-12 располагается рядом с торговым павильоном на Хлебозаводской ул., 18. Согласно 2ГИС, помимо многотопливной заправки на точке находится мини-маркет с сопутствующими товарами. По данным официального сайта «Атом Ойл», сеть из 40 АЗС присутствует в основном в Челябинской и Свердловской областях. Ежемесячно компания реализует 2,5 млн литров топлива. Бренд сотрудничает с несколькими отечественными производителями, включая АО «Танеко», ТАИФ-НК, ПАО «Сургутнефтегаз».

ООО «Атом Ойл» было зарегистрировано в 2017 году в Челябинске. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Компания занимается также производством прочих нефтепродуктов, арендой и лизингом автомобильного транспорта и оборудования, а также является агентом оптовой торговли лесоматериалами и строительными материалами. Единоличный владелец и генеральный директор компании — Максим Максимов. Господин Максимов ведет предпринимательскую деятельность в Челябинской области и выступает учредителем еще одного ООО — «Прометей», занимающегося автомобильным грузовым транспортом. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 1,2 млрд руб. против 790,4 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль «Атом Ойл» выросла с 256 тыс. до 3,1 млн руб.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» Максим Максимов, на территории Перми заправка «Атом Ойл» начала работу еще в декабре прошлого года. «Перед этим мы про­анализировали покупательскую способность региона, а также обратили внимание на малое количество частных сетей АЗС. Посчитали, что Прикамье — перспективный регион для развития»,— подчеркнул он. Руководитель компании добавил, что «Атом Ойл» адаптирован под конкуренцию с федеральными игроками, так как «предлагает клиентам наиболее выгодные предложения по соотношению цены и качества». При этом в текущем или следующем году в Перми могут появиться еще две-три заправки сети. Объем инвестиций в проект господин Максимов не сообщил.

Это не первый игрок из соседнего региона, который проявил интерес к пермскому рынку. С 2009 года в Прикамье действует сеть АЗС под брендом Himpro GSM ижевской компании ООО «АЗС Химпродукт». В Пермском крае компания развивает пять заправок. С декабря 2024 года еще один игрок из Удмуртии — ООО «Фирма „Продукт синтез“» — реализует на территории Прикамья инвест­проект по реконструкции АЗС на ул. Леонова. Кроме этого, компания планирует возвести две новые заправки на ул. Липатова и Ижевской. Работы по проекту запланированы до конца 2027 года, вложить в АЗС компания рассчитывает 378 млн руб.

Сегодня лидер на топ­ливном рынке Пермского края — башкирское ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которое, по данным Benzin-price.ru, управляет 116 станциями на территории региона. Второе место по числу АЗС делят местная сеть «Неф­техимпром» и «Экойл», каждая из них владеет 45 заправками. Кроме того, топливо в Прикамье реализуют компании V & V (40 АЗС), «Газпромнефть» (19 АЗС), «Логаз SV» (26 АЗС), «Ликом» (26 АЗС), Teboil (девять АЗС), АЗС-Робот (пять АЗС) и другие. В феврале прошлого года в краевой столице открылась первая заправка российской нефтяной компании «Татнефть». С 2022-го она реализует проект строительства двух многотопливных автозаправок, который получил статус приоритетного инвестиционного. В перспективе сеть анонсировала пуск 40 АЗС в Пермском крае.

По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, на фоне растущей автомобилизации и развития агломераций у Перми сохраняется потенциал для расширения автозаправочных сетей, особенно в районах с низким уровнем их присутствия. При этом появление нового игрока может поспособствовать росту конкурентоспособности, так как независимые сети АЗС зачастую предлагают более гибкие цены и расширенный ассортимент товаров на заправках. По словам эксперта, оценить возможное влияние игрока на ценовую политику пока сложно, так как «при расширении сети оно, вероятно, станет более заметным».

Аналитик добавил также, что дополнительным преимуществом компании для формирования устойчивого потока клиентов может стать внедрение цифровых решений, в том числе мобильного приложения и программы лояльности. «Некоторые локальные игроки действительно ограничиваются одной или двумя заправками в новых для себя регионах. Однако расширение точек сети будет зависеть не только от поведения потребителей и качества предоставляемого продукта, но и от логистических расчетов, выбранной бизнес-стратегии»,— считает господин Расторгуев.

Анастасия Леонтьева