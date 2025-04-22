Путин заявил об особом характере отношений России и Сербии

Президент Владимир Путин сказал, что отношения России с Сербией всегда имеют особый характер, в том числе в наши дни. Он отметил, что народы двух стран традиционно поддерживают самые теплые и близкие отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. «Знаю, что православная церковь сербская вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, союзнические отношения»,—добавил президент России (цитата по сайту Кремля).

Обращаясь к патриарху Сербскому, господин Путин сказал, что в России знают о непростой ситуации на Балканах. Он также отметил усилия Сербской церкви в укреплении позиции страны.

Отдельно Владимир Путин напомнил, что ждет президента Сербии Александра Вучича в Москве на 9 Мая. 16 апреля господин Вучич подтвердил, что не планирует отказываться от участия в праздновании Дня Победы в России, несмотря на предупреждение Евросоюза о последствиях.