Трамп сообщил об очень хорошем разговоре с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили в том числе ситуацию с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что США и Израиль «на одной стороне по всем вопросам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Я только что разговаривал с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху по многим вопросам, включая торговлю, Иран и т.д. Разговор прошел очень хорошо»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

21 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху планируют созвониться и обсудить освобождение заложников в секторе Газа, а также переговоры между Ираном и США. В начале апреля израильский премьер и американский президент лично встречались в Вашингтоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нетаньяху воспользовался телефонным правом».

Лусине Баласян