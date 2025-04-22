Handelsblatt: бундесвер обратился к крупным немецким компаниям за логистической помощью

Германские вооруженные силы обратились сразу к нескольким крупным компаниям страны с просьбой оказать помощь в случае, если стране потребуется перебросить войска и военную технику к восточным границам НАТО. Об этом сообщает Handelsblatt.

По информации газеты, такие запросы отправлены среди прочих государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn, авиакомпании Lufthansa и оборонному концерну Rheinmetall. Последний еще в феврале договорился оказывать логистическую помощь по переброске вооруженных сил как внутри страны, так и за рубежом. Запросы газеты на комментарии все стороны оставили без ответа.

Германия, являющаяся логистическим хабом НАТО, ранее пообещала предоставить 35 тыс. военнослужащих и более 200 самолетов и кораблей в течение 30 дней после начала любого крупного вооруженного конфликта.

Виктор Буй