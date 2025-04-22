Исследование: по цене «однушки» в Москве можно купить две квартиры в Сочи

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Сочи составляет 316,9 тыс. руб., при этом за сумму в 12 млн руб., сопоставимую с ценой однокомнатной квартиры в Москве, можно приобрести до 60% объектов на местном вторичном рынке. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные компаний, работающих на рынке недвижимости региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам директора сочинского филиала компании «Этажи» Павла Быкова, за указанную сумму в Адлере возможно приобрести студию в новом доме с оформленными документами, а в районах Кудепсты, Хосты, центральной части города и Дагомыса — полноценную однокомнатную квартиру с ремонтом. В Лазаревском районе встречаются предложения двухкомнатных квартир, а вот в Сириусе и Красной Поляне объекты в этой ценовой категории доступны реже.

Согласно данным онлайн-площадок, за 12 млн руб. в Приморье можно купить квартиру площадью 51 кв. м с индивидуальным отоплением и балконом в шаговой доступности от моря. В Адлере в эту же сумму укладывается двухкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом и панорамным остеклением площадью 37 кв. м, расположенная в 25 минутах езды от центра Сочи.

В Туапсе, где стоимость квадратного метра составляет 142,1 тыс. руб., до 80% вторичного рынка доступно за 12 млн руб. В городе можно найти двух- и трехкомнатные квартиры, а при выборе объектов старого фонда — и четырехкомнатные по цене московской «однушки».

На аналогичную сумму в Анапе, где квадратный метр стоит 174,7 тыс. руб., и в Новороссийске (160,2 тыс. руб.), возможно приобрести до 85% предлагаемых квартир. В этих городах за цену московской «однушки» доступны двухкомнатные квартиры, стоимость которых зависит от состояния, местоположения и площади.

В Геленджике средняя стоимость квадратного метра составляет 255 тыс. руб., и по цене до 12 млн руб. предлагается около 40–45% объектов. В эту сумму укладываются, в частности, двухкомнатные квартиры до 42 кв. м с новым ремонтом.

Вячеслав Рыжков