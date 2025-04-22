Метрополитен начал продажу жетонов, посвященных 50-летию «Выборгской» и «Лесной»

С 22 апреля в кассах петербургской подземки можно приобрести коллекционные жетоны в блистерах, посвященные полувековому юбилею станций «Выборгская» и «Лесная», сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

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В честь этого события начальник метрополитена Евгений Козин вместе с ветеранами компании провел торжественную церемонию гашения коллекционных жетонов.

Станция «Выборгская» получила название благодаря расположению на Выборгской стороне. Оформление колонной станции глубокого заложения посвящено первым петербургским марксистам.

Что касается «Лесной», то ее название и дизайн тесно связаны с природной тематикой. Путевые стены украшены зелеными керамическими панелями, а в торце центрального зала установлена скульптурная композиция «Солнце», подсвеченная светодиодами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станцию метро «Пушкинская» 17 апреля закрывали на вход из-за внеплановой остановки эскалатора.

Андрей Маркелов