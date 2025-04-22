Главред нежелательной «Новой газеты Европа» заочно приговорен к шести годам

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» и главреда «Новой газеты Европа» (издание признано нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (признан иноагентом). Его признали виновным в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщило «РИА Новости». Шесть лет — максимальный срок наказания по этой статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обвинение просило для фигуранта семь лет колонии. Помимо срока Кириллу Мартынову (признан иноагентом) на три года запретили заниматься администрированием сайтов. «Новая газета Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) и сам осужденный приговор пока не комментировали. При этом главный редактор писал 20 апреля, что его приговорят к пяти с половиной годам лишения свободы.

Уголовное дело против фигуранта Следственный комитет РФ возбудил в сентябре 2024 года. В ноябре Басманный суд заочно арестовал главного редактора на два месяца и объявил в международный розыск. Обвиняемый говорил, что его арест не повлияет на работу редакции.

Никита Черненко