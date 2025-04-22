На реставрацию «Дома трудолюбия» в Краснодаре направят 136 млн рублей

В Краснодаре на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Дом трудолюбия» начала XX века будет направлено 136 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Работы пройдут в здании, расположенном на пересечении улиц Кирова и Мира, построенном в 1902 году по проекту архитектора Николая Маламы для общества попечительства о домах трудолюбия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно тендерной документации, исполнитель обязан провести реставрацию несущих конструкций, фасадов и внутренних помещений, а также обустроить инженерные коммуникации, включая водоснабжение, канализацию, системы отопления и вентиляции. Помимо восстановительных мероприятий, проект предусматривает адаптацию здания к современным условиям эксплуатации.

По данным управления государственной охраны культурного наследия Краснодарского края, в историческом здании в начале XX века функционировали ночлежка, дешевая столовая, чайная и школа. Изначально учреждение создавалось с целью оказания помощи трудоспособным лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Вячеслав Рыжков