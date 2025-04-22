У кубанских предпринимателей изъяли более 52 тонн рыбы

В Краснодарском крае из оборота изъято более 52 т рыбной продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным и техническим требованиям. По информации Южного межрегионального управления Россельхознадзора, мероприятия проводились с 9 по 16 апреля совместно с подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Брюховецкому району. Проверки затронули деятельность трех индивидуальных предпринимателей, осуществлявших реализацию рыбы на территории Кореновского, Ейского и Приморско-Ахтарского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выявленная продукция находилась в обращении без обязательной маркировки, содержащей сведения о производителе, сроках годности и условиях хранения, а также без ветеринарных сопроводительных документов. Отсутствие этих данных не позволяет установить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние продукции, ее происхождение и безопасность, что нарушает нормы российского законодательства и технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.

Согласно заключению надзорного ведомства, выявленные нарушения относятся к несоблюдению требований Ветеринарных правил. Вся продукция, не соответствующая установленным нормативам, была изъята из оборота.

Вячеслав Рыжков