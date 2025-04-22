Владимирские власти призвали воздержаться от поездок в Киржачский район

Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в Киржачский район, где объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва.

«Воздержитесь от поездок в район ЧС!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Два часа назад возле поселка Барсово Киржачского района произошел взрыв. Что именно взорвалось, официально неизвестно. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что на месте работают все оперативные службы. Из населенных пунктов в радиусе 5 км — Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново — проводится эвакуация. Жителей доставляют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь.

Полина Мотызлевская