В Сочи увеличат площадь зеленых насаждений в 12 раз к 2044 году

Власти Сочи запланировали создание 894 зеленых зон общей площадью 1,4 тыс. га до 2044 года, что увеличит площадь озелененных территорий курорта более чем в 11,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

«Меры защиты зеленых насаждений предусмотрены во всех перспективных документах развития города. В рамках принятого Генерального плана прогнозируется увеличение площади озелененных территорий более чем в 11,5 раза»,— заявил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Николай Семенцов.

Работы по озеленению будут проводиться согласно специальной дорожной карте. Документ предусматривает формирование новых зеленых зон, их постановку на государственный кадастровый учет, выявление потенциальных территорий для создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, проведение экологического обследования и мониторинг состояния ООПТ разного уровня.

Проект дорожной карты представила эколог Юлия Набережная, член Сочинского географического общества и Всемирной комиссии МСОП по особо охраняемым природным территориям в регионе Северная Евразия, на заседании Градостроительного совета при главе города.

Межведомственная рабочая группа, которая будет анализировать соблюдение градостроительного и земельного законодательства на территории курорта, создана по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Мария Удовик